Khloé Kardashian onthult dat ze vorig jaar onder het mes moest voor melanoom: “Het was dodelijk”

“Kris heeft me net verteld dat je een melanoom had", zegt Kylie Jenner aan Khloé. Volgens Kris was het plekje op het gezicht van de realityster dan ook echt “zorgwekkend”. “Het gaat echt slecht met haar. Khloé slaapt niet meer en is de laatste tijd heel veel afgevallen ”, klinkt het in ‘The Kardashians’. De bult op haar gezicht was in totaal vier centimeter groot. “Een melanoom is dodelijk. Dit was veel serieuzer dan ik had gedacht”, vertelt Khloé daarover.