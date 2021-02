Khloé Kardashian maakt prioriteit van tweede kindje: “True heeft speelkameraadje nodig”

CelebritiesDat de coronapandemie wereldwijd weleens voor een babyboom zou kunnen zorgen, wisten we al. Maar dat ook ten huize Thompson-Kardashian babyplannen broeden, is nieuw. Volgens een bron zou Khloé (36) helemaal klaar zijn voor een tweede kindje samen met haar partner Tristan (29).

Khloé Kardashian en haar partner Tristan Thompson dromen van een tweede kindje. Het koppel heeft al een dochter van 2,5 jaar, en volgens een bron dicht bij de familie proberen ze nu een broertje of zusje voor True te maken. “Het is zelfs een grote prioriteit voor hen op dit moment. Ze willen echt dat het lukt”, zegt de bron tegen het Amerikaans magazine People.

Khloé verblijft meestal in LA, terwijl Tristan in Boston werkt. Ze gaat er naar verluidt graag op bezoek, maar daar gaan wonen, ziet ze niet zitten. “Tristan begrijpt dat zijn vriendin liever in L.A. is”, zegt de bron. “Dochter True speelt er graag met haar nichtjes en neefjes en is daar nu eenmaal het gelukkigst.”

Juiste moment

In een teaservideo over het laatste seizoen van ‘Keeping Up With The Kardashians’ is te zien hoe Khloé en Tristan de eventuele komst van een tweede kindje bespreken. “Telkens ik een foto van True post, stuurt Kim (Kardashian) me een bericht waarin ze zegt: ‘Ze kan niet haar hele leven alleen spelen’. En eerlijk, ik zag mezelf ook nooit met slechts één kindje”, zegt de jongste Kardashian.

Khloé bekent in de teaser ook dat vooral de coronaquarantaine haar deed nadenken over kinderplannen. “Ik voelde zo me slecht omdat True geen vriendjes had tijdens de pandemie. Ze wordt ouder en ik heb het gevoel dat nu het juiste moment is om een tweede kindje te krijgen”, zegt Khloé. Tristan reageert tevreden: “Dat hoor ik graag”, zegt hij. Zelf heeft hij naast True nog een zoontje, Prince, uit een vorige relatie met Craig Jordan.

Eitjes

Vorig jaar startte Khloé het proces van eitjes bevriezen. Ze zal nu dus Tristan’s hulp nodig hebben om van een eitje, een embryo te maken. “Ik denk dat ik klaar ben om voor een tweede zwangerschap te gaan. Misschien vraagt het wel wat tijd met het hele proces, geen idee. Ik denk dat het moet lukken”, zegt ze.

Gelukkig gaat het nu weer goed met het koppel sinds ze zich apart afzonderden tijdens de pandemie. Voor Khloé is het volgens de bron heel belangrijk haar gezin samen te houden. Tristan zou dan ook meermaals bewezen hebben een prima partner én vader te zijn. Voorlopig alleen maar goed nieuws, dus.

