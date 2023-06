Khloé Kardashian: “Ik voelde na 3 maanden nog altijd geen enkele connectie met mijn zoontje”

Celebrities KIJK. Beelden tonen hoe ‘X-Men’-ac­teur Michael Fassbender enorme crash maakt in 24 Uur van Le Mans

Michael Fassbender (46) is zondag gecrasht met zijn Porsche in de befaamde racewedstrijd 24 Uur van Le Mans. Terwijl de acteur, bekend van ‘Inglourious Basterds’ en de ‘X-Men’-films, de bocht inreed verloor hij de controle over de auto en belandde hij in de bandenmuur. Volgens nieuwszender ‘BFMTV’ is hij niet gewond geraakt.