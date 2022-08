Khloé Kardashian en ex Tristan Thompson verwelkomen zoontje via draagmoeder

Vorige maand maakten Khloé Kardashian en Tristan Thompson bekend dat ze een tweede kindje verwachtten, dit keer via draagmoeder. “We kunnen bevestigen dat True een broertje of zusje zal krijgen, die in november werd verwekt”, liet een woordvoerder toen weten. Die timing is belangrijk, want het betekent dat Khloé en Tristan nog samen waren toen ze het kindje verwekten. De realityster verbrak hun relatie in januari van dit jaar na een zoveelste misstap van de atleet. In het nieuwste seizoen van ‘The Kardashians' was te zien hoe ze te weten kwam dat Tristan een kind had verwekt bij een andere vrouw. De draagmoeder was toen al zwanger.