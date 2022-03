Kevin Spacey wil zaak rond seksueel misbruik laten verwerpen

CelebritiesActeur Kevin Spacey (62) is begonnen met de voorbereidingen van zijn rechtszaak tegen Anthony Rapp, die hem beschuldigt van seksueel misbruik. De feiten zouden hebben plaatsgevonden in 1986, maar de zaak rond Spacey kwam pas in 2017 aan het licht.

Spacey ontkent alle schuld en wil de zaak laten verwerpen. Eén van de getuigen die hij zal oproepen is de Britse acteur John Barrowman, die een tijdje geleden zelf werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hij werd echter vrijgesproken. Waarom Barrowman precies komt getuigen, is niet duidelijk. Het is wel bekend dat hij met Rapp heeft afgesproken in 1986, slechts enkele dagen nadat het vermeende misbruik zou hebben plaatsgevonden.

Rapp beweert dat Spacey hem tijdens een feestje bij zijn achterwerk greep en op een bed tilde, om vervolgens bovenop hem te gaan liggen. Rapp was toen 14, Spacey 26. Anthony diende klacht in voor emotioneel lijden, gezien hij de ontmoeting omschrijft als seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens Spacey ging het echter om “zeer ongepast dronken gedrag" en herinnert hij zich niets meer van het incident. Rapp bevestigt wel dat de acteur hem verder niet gekust of bepoteld heeft.

Volgens de advocaten van Spacey is er dus geen enkele aanleiding om hun cliënt voor de rechter te dagen. “Er zat geen seksuele bedoeling of dreiging achter het gedrag dat wordt beschreven. Er is bijgevolg geen slachtoffer van seksueel misbruik”, menen ze. “Dus deze zaak moet nietig verklaard worden.”

