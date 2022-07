Kevin Spacey pleit onschuldig in Britse rechtszaak over seksueel misbruik

De 62-jarige acteur wordt beschuldigd van vier gevallen van aanranding en één geval van “penetratie zonder toestemming”. De feiten zouden tussen 2005 en 2013 hebben plaatsgevonden in Londen en in Gloucestershire. De slachtoffers zijn vandaag tussen 30 en 50 jaar oud.

Juni 2023

Als de ‘House of Cards’-acteur schuldig bevonden wordt aan aanranding, riskeert hij een gevangenisstraf van zes maanden of een fikse boete. Indien de andere aanklacht waar blijkt te zijn, komt de acteur er niet zo makkelijk vanaf. Wellicht moet hij dan levenslang de gevangenis in. Volgens zijn advocaat is zijn cliënt echter vastberaden om zijn onschuld te bewijzen. “Hij is teruggekeerd naar het VK om te bewijzen dat hij deze feiten niet gepleegd heeft. Hij moet zich verantwoorden in de rechtbank. Anders kan hij niet verder met zijn leven.”