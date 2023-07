Kevin Spacey draait de rollen om en beschuldigt één van zijn vermeende slachtoffers: “Hij is alleen maar uit op geld”

CelebritiesKevin Spacey (63) wordt momenteel door vier mannen beschuldigd van seksueel misbruik en ongepast gedrag, maar de Amerikaanse acteur is duidelijk niet bang om de rollen om te draaien. Zo haalde het ‘House of Cards’-gezicht in de Londense rechtbank uit naar één van zijn vermeende slachtoffers. Verder ontkende Spacey opnieuw alle beschuldigingen aan zijn adres.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De acteur mocht zich op vrijdag voor de tweede dag op rij verdedigen in de rechtbank. Spacey maakte onder meer duidelijk dat hij geen “toverstaf” had waar hij mensen mee in zijn bed kon toveren. Wel gaf hij toe dat hij een privédetective ingeschakeld had om informatie te vergaren over drie van de vier mannen. Ook opvallend: het ‘House of Cards’-gezicht noemde de getuigenissen van zijn vermeende slachtoffers “zwak”. Eén van hen verweet hij zelfs een geldwolf te zijn. “Geld, geld, geld. Dat is het enige waar hij op uit is”, aldus de Amerikaanse acteur.

Seksueel roofdier

Op vrijdag mocht ook Christine Agnew, één van de aanklager in de misbruikzaak, haar zegje doen in de rechtbank. Agnew herhaalde op haar beurt nogmaals dat Spacey “een seksueel roofdier is”. Ook verkondigde de vrouw dat de Amerikaanse acteur in het verleden gezien werd als “het goudhaantje van de Londense theaterwereld”. Als gevolg van zijn “machtige positie” waren zijn vermeende slachtoffers in haar ogen dan ook te bang om naar voren te komen. “Ze wisten dat het onwaarschijnlijk was dat iemand hen zou geloven.”

Een verwijt waar de Amerikaanse acteur zich niet in kon vinden. Hij maakte tijdens zijn betoog duidelijk dat hij zijn positie alleen maar gebruikt heeft om anderen te helpen. Iets waar hij tot op heden nog steeds erg dankbaar voor is. Het ‘House of Cards’-gezicht ontkende op zijn beurt ook nogmaals dat hij één van zijn vermeende slachtoffers in het kruis gegrepen heeft. “Dat is complete b*llshit”, aldus Spacey. Wel gaf de Amerikaanse acteur toe dat hij zich bij momenten “eenzaam” voelde. “Als gevolg zocht ik het gezelschap van anderen op.” Al wil dat volgens de acteur niet zeggen dat hij iemand ergens toe gedwongen heeft. Zo zei de acteur dat hij “eender wanneer seks kon hebben”. Alleen zorgde zijn bekendheid ervoor dat hij moeite had om andere te vertrouwen.”

LEES OOK:

KIJK. Kevin Spacey daagt op aan Britse rechtbank.