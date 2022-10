Kevin Spacey breekt in de rechtbank: “Ik kwam pas op mijn 58ste uit de kast door mijn neonazi vader”

Spacey werd maandag in de rechtbank verwacht omdat acteur Anthony Rapp (50) hem beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag tijdens een feestje in 1984. Kevin zelf ontkent dat in alle talen. Tijdens zijn getuigenis laaiden de emoties op toen de acteur vertelde waarom hij zijn seksuele geaardheid geheim hield tot zijn 58ste. Zo zou zijn vader Thomas Fowler als kind tegen hem geschreeuwd hebben dat hij dacht dat zijn zoon homo was. In die tijd zou hij ook gedwongen zijn om “uren en uren” te luisteren naar diens homofobe uitspraken. “Ik groeide op in een situatie waar ik me niet comfortabel voelde om te praten over deze dingen. Mijn vader schreeuwde tegen me omdat hij dacht dat ik homo was omdat ik geïnteresseerd was in theater”, aldus Spacey. “Dat voelde angstaanjagend omdat ik net mijn eigen seksualiteit begon te ontdekken.” Al snikkend ging Kevin verder: “Mijn vader was een lange tijd werkloos en dus veel thuis. Hij was een echte neonazi.” Volgens Spacey moest hij urenlang luisteren naar zijn vaders overtuigingen, wat hem bij wijze van spreken brainwashte. Het was ook de reden waarom hij nooit vrienden thuis uitnodigde.