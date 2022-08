Kevin Federline: “Onze zoons willen Britney Spears al een paar maanden niet zien”

“Ze hebben geprobeerd om haar het voordeel van de twijfel te geven, maar het doet soms pijn om in die positie te zijn", vertelt Kevin Federline in het interview met The Daily Mail. Hij heeft het over de twee zoons die hij deelt met zijn ex-vrouw Britney Spears. Die besloten in juni niet af te zakken naar het huwelijk van hun moeder. “Ze waren blij voor haar, maar ze namen de beslissing om toch niet naar het trouwfeest te gaan”, zegt Kevin. Meer nog: de jongens hebben hun moeder al een paar maanden niet meer gezien. En dat was hun eigen keuze. In het interview weigert Kevin erg diep op de reden daarvoor in te gaan, maar hij geeft wel toe dat hij zich ongemakkelijk voelde bij de verhalen van de jongens over wat ze bij hun moeder zagen en meemaakten.

Ook de vele naaktfoto’s die Britney de afgelopen maanden - na het beëindigen van haar bewindvoering - online plaatste, zijn moeilijk om zien. “Ik probeer hen uit te leggen dat dit misschien een andere manier is waarop ze zich probeert uit te drukken”, zegt hij. “Maar dat verandert eigenlijk niets. Het is moeilijk. Ik kan me niet voorstellen hoe het is om dit mee te maken wanneer je tiener bent en je naar school moét.” Ook de hele saga rond de bewindvoering van Britney - die 13 jaar lang duurde - had een impact op de jongens. “Ze hadden er heel veel vragen over. Ik weet niet of ik ze allemaal voor hen kan beantwoorden, maar ik probeerde gewoon uit te leggen dat hun moeder hulp nodig had en dat er mensen probeerden om het allemaal beter te maken.”

Kevin heeft het in het interview ook over de bewindvoering die Britneys vader, Jamie, 13 jaar lang over haar uitoefende. De voormalige danser zegt dat hij zich ook vragen stelde over de looptijd van de bewindvoering, maar vindt wel dat Jamie alles met de beste bedoelingen heeft gedaan. “Ik zag een man die heel erg veel geeft om z'n gezin en die wil dat alles oké is. Toen Jamie de touwtjes in handen kreeg, kwam de boel weer op orde. Hij heeft haar leven gered.” Hoe positief hij ook over Jamie is, in 2019 vroeg Kevin een contactverbod tegen zijn voormalige schoonvader aan, na een aanvaring met een van zijn zoons. Dat contactverbod verloopt binnenkort. “Ik zou Jamie met open armen weer toelaten in het leven van de jongens”, zegt Kevin nu. “Zeker als dat is wat de jongens zelf willen. Ik koester geen wrok tegenover Jamie. Mensen maken fouten. Ik heb medelijden met hem, hij wordt serieus door de mangel gehaald.”

Kevin hoopt in ieder geval dat de relaties binnen de familie Spears zich de komende tijd gaan verbeteren. “Als ik zou weten wat ik moest zeggen om haar de ogen te openen, dan zou ik het doen, maar ik heb het nog niet gevonden. Als dat wel zo was, zou ik nu aan de telefoon hangen om het haar te vertellen.”

Volledig scherm Een recente foto van Britney met haar zoons © Instagram

De reactie van Britney Spears Intussen hebben Britney Spears en haar huidige echtgenoot, Sam Asghari, via sociale media gereageerd op de uitspraken van Kevin. In een mededeling liet Britney weten: “Het doet pijn om te horen dat mijn ex-man besloten heeft om mijn relatie met mijn kinderen te bespreken. Zoals we allemaal weten is het voor niemand makkelijk om tienerzonen op te voeden. Het baart me zorgen dat de reden volgens hem mijn Instagrampagina is. Dit was al veel langer gaande. Ik heb hen alles gegeven. Er is dus maar één woord: pijnlijk. Mijn moeder zei me: je moet hen aan hun vader geven. Ik deel dit omdat ik het kan. Nog een fijne dag.” Sam Asghari laat dan weer weten dat de naaktfoto’s van zijn vrouw niets meer zijn dat “wat je te zien krijgt in reclame voor zeep of lotion." Hij noemt de uitspraken van Kevin “onverantwoordelijk”. “De jongens zijn erg slim en zullen snel 18 worden, dan kunnen ze hun eigen beslissingen nemen. En dan ontdekken ze misschien dat het 'moeilijke’ deel is om een vader als rolmodel te hebben die al 15 jaar niet meer gewerkt heeft." Volgens Sam heeft de timing van het interview alles te maken met het feit dat Britney opnieuw controle krijgt over haar eigen financiën. De man suggereert dat Kevin daardoor dan wel eens een bron van inkomsten zou kunnen kwijtspelen. Hij besluit zijn bericht met een verwijzing naar de opmerking die Will Smith tijdens de Oscars van dit jaar maakte nadat hij presentator Chris Rock een klap had gegeven. “Houd de naam van mijn vrouw uit je verdomde mond ...”

