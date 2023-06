Kevin Federline ontkent uitspraken over ‘crystal meth’, Britney Spears “bedroefd”

CelebritiesEen artikel in ‘The Sun’ over het vermeende druggebruik van Britney Spears (41) heeft veel losgemaakt. Niet alleen de zangeres zelf heeft op het bericht gereageerd, ook haar ex Kevin Federline (45). En dat is opvallend, want volgens het artikel zouden de beschuldigingen net van hem komen.

Het was documentairemaakster en journaliste Daphne Barak die het bewuste artikel in ‘The Sun’ schreef. Ze beweerde dat ze veel tijd had doorgebracht met Kevin Federline - de ex van zangeres Britney Spears - en hun twee kinderen, Jayden en Preston. Die zouden haar hebben verteld dat ze zich zorgen maakten om het gedrag van Britney. Ook zou Kevin verteld hebben dat z'n ex verslaafd is aan crystal meth, een gevaarlijke drug. “Ik wil niet dat de jongens op een bepaald moment wakker worden en ontdekken dat hun moeder een overdosis genomen heeft”, zou hij gezegd hebben.

Nooit goed genoeg

Een bericht dat begrijpelijk hard aankwam bij Britney zelf. Op Instagram schreef ze: “Het feit dat mensen dingen beweren die niet waar zijn, is zo triest. Misschien zijn ze het niet zelf die dat soort dingen zeggen, want het slaat voor mij nergens op. Preston die zegt: ‘Ze moet naar ons luisteren voor het te laat is’ .... Herinneren jullie je dat wanneer jullie op bezoek kwamen, jullie gewoon naar jullie kamer gingen en de deur op slot deden? Ik zag jullie nooit. Jayden speelde de piano en we maakten samen muziek. Maar toen ik hem vertelde dat ik jullie meer wilde zien, zag ik jullie nooit meer terug", klonk het. Britneys zoons weigeren inderdaad al maandenlang om hun moeder te bezoeken. “Het maakt me triest, want ik heb zo hard mijn best gedaan om het leuk voor jullie te maken, maar het was nooit goed genoeg. Dus praten jullie nu achter mijn rug over me. Dat breekt m'n hart." Britney voegde er nog aan toe dat ze altijd al het gevoel had dat ze gepest werd door de media én dat ze hoopte dat Kevin en Preston die dingen niet écht gezegd hadden.

Leugens

Dat lijkt Kevin Federline nu ook te bevestigen. In een statement aan TMZ liet hij weten: “Het bedroeft onze familie dat Daphne Barak en Erbil Gunasti (een schrijver, producent en de echtgenoot van Daphne, red.) besloten hebben om leugens te creëren en het hartzeer dat onze familie heeft moeten doorstaan - net zoals het trauma van onze minderjarige kinderen - te publiceren in de Daily Mail en The Sun. We hebben Daphne en Bill effectief toegelaten in onze woning omdat we hen vertrouwden. Maar dat vertrouwen werd geschonden, en in maart hebben we de banden verbroken. Om vele redenen, maar daar zullen we hier niet op ingaan.” Kevin voegde eraan toe dat hij effectief met Daphne en haar echtgenoot gesproken heeft. “Maar dat gebeurde op een respectvolle manier, met liefde en mededogen voor Britney en de familie Spears.”

Pestgedrag

Intussen heeft Matthew Rosengart, de advocaat van Britney, stappen ondernomen tegen The Daily Mail - waar het verhaal ook verscheen. “The Daily Mail, via Daphne Barak, heeft gisteren een verhaal gepost waarin verschillende foutieve en lasterlijke verzinsels staan over mijn cliënt Britney Spears, die worden toegewezen aan Kevin Federline en zijn kinderen. In het bijzonder die over ‘crystal meth’”, staat in de brief die hij aan de Britse tabloid stuurde, te lezen. De advocaat voegt eraan toe dat Barak verschillende keren onder valse voorwendselen probeerde om Britney en haar minderjarige kinderen te contacteren. “Dat is pestgedrag. Britney is inderdaad een publiek figuur, maar dit gaat alle perken te buiten en is onaanvaardbaar.”

KIJK. Een jaar geleden stapte Britney opnieuw in het huwelijksbootje



KIJK. In 2021 praatte Britney voor het eerst openhartig over de bewindvoering in de rechtbank

