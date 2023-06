Kevin Federline maakt zich zorgen om ex Britney Spears: “Ik ben bang dat ze aan de crystal meth zit”

Britney Spears vierde vrijdag haar eerste huwelijksverjaardag met echtgenoot Sam, maar dat belette haar ex-man Kevin Federline er niet van om dit weekend opnieuw z'n bezorgdheid om de zangeres kenbaar te maken. Dat deed hij in een artikel in The Sun, dat werd geschreven door Daphne Barak, een documentairemaakster die op dit moment bezig is met een documentaire over Britney Spears en haar familie. Daarvoor heeft ze dus nauw contact met Kevin en z'n gezin.

Crystal Meth

Ze schrijft dat Kevin haar vertelde: “Ik ben bang dat ze meth gebruikt.” Crystal meth is een erg verslavende drug die voor hersenschade kan zorgen. “Ik blijf maar bidden in de hoop dat iemand het publiek zal maken en dat het haar wakker schudt. Het is angstaanjagend. Ze is de moeder van mijn zoons.” Dat verhaal zou ondersteund worden door Britneys zonen - Preston (17) en Jayden (16) - die allebei beweren dat ze iemand in de nabijheid van hun moeder drugs (of iets wat erop lijkt) hebben zien leveren. Daarom werd in februari een interventie georganiseerd.

Volledig scherm Britney met haar huidige echtgenoot Sam Asghari © Getty Images for GLAAD

“Vrienden en familie huurden een ‘safe house' in Los Angeles en riepen de hulp in van ‘interventionist’ Matt Brown", klinkt het bij Barak. “Tijdens het filmen van mijn documentaire over de familie Spears keek ik geschokt toe hoe hun zorgvuldig uitgedachte plan mislukte. Kevin, die nerveus op een update wachtte, vertelde me: ‘Ik wil niet dat de jongens op een bepaald moment wakker worden en ontdekken dat hun moeder een overdosis genomen heeft’.”

Mislukte interventie

Volgens Kevin zouden ook Britneys echtgenoot Sam Asghari, haar manager Cade Hudson, haar dokters en vriendin Jodi Montgomery bij het plan betrokken zijn. Maar Jodi trok zich terug en de ‘interventionist' bleek niet meer te bereiken. Nieuws over de interventie lekte twee dagen later uit. “Dit was de laatste kans om haar te redden", vertelde een ander familielid naar verluidt aan Barak. “Ik ben bang dat een andere interventie nu niet meer mogelijk is.”

Volledig scherm Britney Spears met zonen (Jayden James & Sean Preston) toen ze nog contact hadden © Instagram

Al zijn drugs niet de enige reden tot bezorgdheid, meldt Barak. “Na negen maanden filmen bij een van de meest controversiële families in de showbizz, weet ik dat de zorgen verder reiken dan dat.” Zo zou zoon Jayden op een bepaald moment gewekt zijn door Britney, die een keukenmes in haar hand had. “Plots opende de deur, midden in de nacht", zou hij verteld hebben aan zijn vader. “Ze stond daar met een mes.” Het gedrag van Britney baarde haar zoons dan ook zorgen. Zo zou ze erop gestaan hebben om hen te baden alsof ze baby’s waren, hoewel ze toen al 12 en 11 jaar oud waren. En midden in de nacht zou ze hen wakker hebben gemaakt om lotion op hun huid aan te brengen. De twee jongens weigeren al bijna een jaar lang om hun moeder te zien. Jayden weigert haar telefoontjes en sms’jes te beantwoorden. “We hebben een trauma meegemaakt", vertelde hij Barker. Preston zou wél contact hebben met z'n moeder. Op 2 december zou hij haar een fijne verjaardag hebben gewenst, en ook recent zouden ze een “goed gesprek” hebben gehad.

Alimentatie

Beide jongens wonen nu voltijds bij hun vader en diens nieuwe echtgenote Victoria. Over hen schrijft Barker: “Ze hebben allebei geen deftige job, maar brengen hun kinderen naar school en naar hun hobby’s, zoals elke liefdevolle ouder zou doen. Kevin rookt regelmatig - Britney beweert dat hij marihuana rookt - terwijl Victoria haar tijd verdoet met gokken op fantasiesporten. Maar hun relaxte manier van leven zou binnenkort kunnen veranderen.”

Britney Spears zou namelijk in september - wanneer Preston achttien jaar oud wordt - haar maandelijkse alimentatie willen verlagen. Nu betaalt ze maandelijks 40.000 dollar (37.156 euro) voor haar kinderen. In september zou ze dat bedrag willen terugschroeven naar 20.000 dollar (18.578 euro). Het is waarschijnlijk exact de reden waarom de familie van Kevin naar Hawaii wil verhuizen. Daar kan de kinderalimentatie mogelijk verlengd worden, tot na de achttiende verjaardag van Preston dus. Als Britney daarvoor geen toestemming geeft, wil Kevin haar voor de rechter dagen om de verhuizing af te dwingen.

KIJK. In september 2022 won Britney Spears een rechtszaak over de bewindvoering

KIJK. In april van dit jaar plaatste Britney een nieuw dansfilmpje online, waarop ze in onthullende kledij te zien is

LEES OOK: