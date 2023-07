Kevin Federline, ex van Britney Spears, verhuist dinsdag met hun kinderen naar Hawaï

Celebrities (B)Russell Crowe: 'Gladiator'-ac­teur doet ook onze hoofdstad aan tijdens rondreis door Europa

De Nieuw-Zeelandse acteur Russell Crowe (59) lijkt zich te vermaken in onze hoofdstad Brussel. Hij is al enkele weken op vakantie in Europa en deelt regelmatig kiekjes of filmpjes met het bijschrift: ‘Waar ben ik nu?’ Zondag bleek dat dus in ons land te zijn.