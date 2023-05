Kevin Federline, ex Britney Spears, wil met kinderen naar Hawaï verhuizen (én dreigt anders met rechtszaak)

Celebrities KIJK. Na online kritiek op dansmoves: Blue Ivy (11) bewijst weer wat ze kan tijdens optreden Beyoncé in Londen

“Ze danst nu veel losser en met meer zelfvertrouwen.” Vorige week verraste Beyoncé tijdens haar Renaissance-tour de fans in Parijs met dochter Blue Ivy (11) als special guest. Al kon het internet de ietwat verlegen en stijve danspasjes van Blue Ivy niet helemaal smaken. Van die online haat lijkt de tiener zich weinig aan te trekken. In Londen schudde ze - in glitterpak - er weer op los naast mama Beyoncé, en ze zette deze keer wel haar beste dansbeentje voor volgens fans online.