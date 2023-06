Kevin Costner stapt naar de rechtbank om ex-vrouw uit zijn huis te laten zetten

Celebrities “Hij miste bijna z’n doorbraak omdat hij meer verdiende als timmerman”: Harrison Ford draait al 60 jaar mee in Hollywood

De fedora-hoed zit nog als gegoten, de zweep hanteert hij even gezwind als 42 jaar geleden. Op z’n 80ste kruipt Harrison Ford nu ’n laatste keer in de huid van Indiana Jones. Al is de kwieke tachtiger nog niet van plan om na zestig jaar Hollywood met pensioen te gaan. Een blik in het leven van de man die onsterfelijk werd als actieheld en ook in het echte leven het avontuur graag opzoekt. Al liep het daar al verschillende malen bijna mis. “Hij moest het al enkele malen bijna met z’n leven bekopen”