Kevin Costner spant rechtszaak aan tegen voormalige zakenpartner

Jim Wilson fungeerde als producent voor sommige van de meest succesvolle films van Kevin Costner, zoals ‘Dances With Wolves’ en ‘The Bodyguard’, via het productiehuis TIG. Volgens Costner heeft Wilson de afgelopen jaren zo’n 35 miljoen dollar (29 miljoen euro) verdient aan hun relatie. De man was ook betrokken bij het bedrijf Good One Productions, dat de acteur in 1992 oprichtte. TIG voorzag dat bedrijf van leningen. Maar sinds 2004 is Wilson niet meer betrokken bij Good One Production.