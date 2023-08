Kevin Costner beschuldigt zijn ex-vrouw ervan hun scheiding te dwarsbomen: “Ze weigert om mee te werken”

Celebrities EXCLUSIEF. Gespot tijdens innige date in Londen: is deze 29-jarige actrice de nieuwe vlam van Harry Styles?

Na de breuk met Olivia Wilde én de hartstochtelijke kus met model Emily Ratajkowski in Tokyo, heeft Harry Styles (29) een nieuwe liefde in zijn leven: ‘Bones And All’-actrice Taylor Russell (29). Althans, als we de geruchtenmolen mogen geloven. De twee werden namelijk zeer ‘innig’ in elkaars gezelschap gespot tijdens een avondje uit in Londen, aldus ‘The Daily Mail’.