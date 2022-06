Kesha duwt hokjes opzij: “Ik ben niet gay. Ik ben niet hetero”

In het verleden was Kesha al open over haar seksualiteit. In een interview met ‘Attitude' vertelde ze dat ze erop stond dat het “niet om het geslacht gaat”. De zangeres houdt gewoon van mensen in het algemeen. Het is iemands ziel dat haar aantrekt. “Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot de ziel achter iemands ogen. Het is nooit in me opgekomen om me druk te maken over een bepaald geslacht of hoe iemand zich identificeert. Dat bepaald mijn aantrekkingskracht niet”, zei Kesha.