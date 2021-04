Kersverse single Kim Kardashian overspoeld met aandacht: “Van royals tot acteurs”

Het lijkt erop dat Kim Kardashian de meest begeerde vrijgezel ter wereld is geworden sinds haar breuk met Kanye West. Potentiële kandidaten uit alle windstreken proberen om een date met de realityster te versieren. Dat vertelt een bron aan Page Six: “Mensen proberen contact te leggen via gemeenschappelijke vrienden en mensen met wie ze samengewerkt heeft. Dat gaat van koninklijke familieleden tot A-list acteurs, atleten en schatrijke CEO’s.” Wie de vrijgezellen zijn die hun kans wagen, zegt de bron niet. Wel wordt duidelijk gemaakt dat Kim helemaal niet zit te wachten op alle aandacht. “Ze is op dit moment niet op zoek. Ze wil niet overhaast iets beginnen, maar houdt wel alle opties open.”

Vereisten

Ex-man Kanye West liet eerder al weten dat hij nu het liefst iets zou beginnen met een artieste, maar voor Kim steekt het duidelijk niet zo nauw. “Wat zij het liefst wil, is iemand die familie naar waarde schat, die haar steunt, die grappig en romantisch is, kan genieten van de eenvoudige dingen in het leven, maar die ook hard werkt. Iemand die familie op de eerste plaats zet, aangezien ze moeder is van vier kinderen.” En ze weet ook goed wat ze niét wil: “Ze wil zeker niemand die enkel met haar samen is voor de beroemdheid. Ze wil iemand die privacy belangrijk vindt.” Voorlopig beantwoordt niemand dus aan die vereisten.

Volledig scherm Chrissy Teigen en Kim Kardashian zijn al jaren bevriend © NBCU Photo Bank/NBCUniversal via

Voor eeuwig

Goede vriendin Chrissy Teigen vertelde ondertussen in ‘Watch What Happens Live’ dat Kim het naar omstandigheden goed doet. “Het gaat goed met Kim’, klonk het. “Ik weet dat ze haar alles gegeven heeft in deze relatie. Het is zo’n zonde dat het niets geworden is, want ik dacht dat ze voor eeuwig samen zouden blijven. Echt waar. Maar ik weet dat ze haar uiterste best heeft gedaan.” Tussen haar echtgenoot John Legend en Kanye - ooit toch ook goede vrienden - gaat het niet zo goed meer, zei Chrissy nog. “Ik heb veel meer contact met Kim dan John en Kanye. Maar iedereen die Kanye kent, weet dat hij soms van de aardbol verdwijnt en dat het dan heel moeilijk is om contact met hem op te nemen", voegde ze er nog lachend aan toe.

Meghan Markle

In het interview praatte Chrissy ook over Meghan Markle. De twee vrouwen hebben heel wat gemeen: Meghan kreeg vorige zomer een miskraam, en ook Chrissy verloor vorig jaar zoontje Jack. “Ze is zo vriendelijk voor me", zei Chrissy. “Ze had me geschreven, over baby Jack. Ze is echt geweldig, en zo vriendelijk. Net zo vriendelijk als iedereen zegt. Daarom denk ik ook vaak: ‘Wat is er mis met mensen die doen uitschijnen dat ze kwaadaardig of gek is?’ Het is eigenlijk heel eenvoudig: ze is zo vriendelijk als iedereen zegt.” Het model voegde er nog aan toe dat ze na Meghans ophefmakende interview met Oprah Winfrey gebeld had naar de hertogin. Tijdens dat telefoontje vertelde ze niets dat niet al in het interview zat. “Ik denk dat ze heel eerlijk en open is geweest", zei Chrissy. “Ik denk dat dit al sinds het prille begin waarheid was voor haar."

LEES OOK: