Kersverse mama Naomi Campbell heeft turbulent leven gehad vol rechtszaken en driftbuien: “Iedereen moet eraan geloven als ik niet krijg wat ik wil”

CelebritiesNaomi Campbell zit op een roze wolk en daar heeft de komst van haar eerste dochtertje alles mee te maken. Het 51-jarige Britse topmodel schrijft op haar Instagram-pagina dat er niets mooier is dan de liefde tussen moeder en kind. Haar eigen jeugd leest nochtans allesbehalve als een sprookje. De afwezigheid van haar ouders werkte naar eigen zeggen verlatingsangst in de hand, waardoor ze als piepjong model al snel begon te ontsporen. Van drank- en drugsverslavingen tot driftbuien die ze jarenlang maar niet onder controle kreeg: wij doken in het verleden van één van de meest succesvolle mannequins aller tijden.