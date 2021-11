Kersverse echtgenoot van Paris Hilton heeft negenjarig liefdeskind met andere vrouw

Laura Bellizzi, de moeder van het meisje, is een realityster en verscheen in de VH-1-show ‘Secrets of Aspen’. Ze had ook kort een relatie met acteur Mel Gibson (65). Bellizzi is geboren in Chicago, net als Reum, en woont met haar kind in Californië. Toen ze zwanger was van haar dochter, deden er geruchten de ronde dat het kindje van Gibson was.