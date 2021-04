Kendall Jenner verlaat haar woning voorgoed na belaging door stalker

Kendall krijgt wel vaker verontrustende berichten via de post, maar af en toe zit er ook een echte stalker tussen. Recent vroeg Jenner nog een contactverbod aan voor een man die ermee dreigde om haar te vermoorden, en daarna zichzelf neer te schieten. De klachten waren zo serieus dat de rechter haar meteen gelijk gaf. De man in kwestie verblijft momenteel in een opvangcentrum voor mensen met een mentale stoornis, maar daar zou hij niet lang vastgehouden kunnen worden. Kendall voelt zich dus helemaal niet veilig.

En daar stoppen haar problemen niet. Vorige zondag nog werd een inbreker opgepakt bij haar woning. Hij wilde naakt gaan zwemmen in haar zwembad. De man werd intussen alweer vrijgelaten. Beangstigend voor Kendall, die in 2018 al eens te maken kreeg met een andere stalker die meermaals bij haar probeerde in te breken. “Kendall heeft het gevoel dat er gevaar schuilt achter elk hoekje”, menen insiders. “Ook al heeft ze meer beveiligingsagenten aangenomen om haar woning te beschermen tegen indringers. Ze voelt zich niet meer op haar gemak, dus ze heeft beslist om te vertrekken.”

Waar Kendall momenteel verblijft is niet duidelijk, maar dat is precies de bedoeling. “Ze zit ergens waar het wél veilig is, in afwachting van een nieuw optrekje.” Veel opties heeft ze echter niet, want de buurt waarin Jenner woonde staat bekend als één van de best beveiligde in het land.