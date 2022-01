Kendall Jenner reageert op incident met sexy jurk op trouwfeest vriendin

Streamz Deze vijf series rond cybercrime moet je zeker gezien hebben

Streamz trapt 2022 op gang met jongerenserie ‘Hacked’, waarin drie vrienden geconfronteerd worden met hun duisterste angsten. In onze Kijkgids belichten we nog enkele series en films die inspelen op onze digitale kwetsbaarheid. Jagen op corrupte conglomeraten (‘Mr. Robot’, Prime Video), op zoek naar persoonlijke glorie (‘Who Am I’, Netflix), hoogtechnologische misdaadbestrijding (‘Person of Interest’, Prime Video) en een terrorist die de hele Verenigde Staten lamlegt (‘Live Free or Die Hard’, Disney+): welkom in de schimmige wereld van cybercrime.

5 januari