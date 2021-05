Kendall Jenner beschuldigd van kopiëren tequilamerk

Het Texaanse bedrijf Tequila 512 postte op Instagram een opvallende afbeelding. Daarop was een bericht te zien van een verwarde klant, die niet zeker wist of Kendalls ‘818'-tequila behoorde tot hun ‘512'-tequila. “Ben jij dat of heeft iemand je gekopieerd?” vroeg een koper aan het bedrijf. “Je hebt misschien gezien dat Kendall Jenner vandaag een nieuwe tequila heeft uitgebracht”, schreef Tequila 512 bij het bericht. “Let op de gelijkenissen, inclusief de kleur en de naam én het wordt gemaakt in dezelfde distilleerderij, in Tequila Mexico, als de onze. Hun batches worden twee keer gedistilleerd. Die van ons drie keer. Toch vraagt ze twee keer zoveel per fles (de Tequila 512 kost zo’n dertig euro per fles, terwijl Kendall Jenner zestig euro per fles vraagt). En hier krijgen we berichten zoals die in deze foto. Lijkt niet erg cool. Wat denk jij?” luidt het.

Zowel Tequila 512 als Kendalls ‘818' hebben een gelijkaardig groot, vet zwart lettertype dat groter begint bovenaan de fles en krimpt naar onder toe. Ook zit bij beide flessen achter de naam een rechthoekige gele achterkant om de woorden te laten opvallen tegen het heldere glas. Daarnaast lijken de namen op elkaar en komen ze uit eenzelfde inspiratiebron. 512 is namelijk het kengetal van Austin, Texas, waar het bedrijf is gevestigd en 818 is het kengetal van Calabasas waar Kendall woont.

Aan The Sun vertelde Nick Matzorkis, CEO van 512, dat hij zich af hoe het kan dat Kendall een merk dat al 8 jaar bestaat - “en unaniem Best in Show heeft gewonnen op prestigieuze wedstrijden voor gedistilleerde dranken in de wereld” - nooit is tegengekomen tijdens haar zoektocht naar een distilleerderij. De zakenman voegde er echter aan toe dat ze geen juridische stappen tegen het merk zullen ondernemen, maar wel eisen dat het model de naam van het label verandert. “Tequila 512 zal geen juridische stappen ondernemen tegen Kendall Jenner of haar tequila-merk, noch zijn we op zoek naar een verontschuldiging. We roepen haar echter wel op om de naam van haar tequila te veranderen en/of de etikettering aan te passen om een duidelijk onderscheid te maken. Verwarring begon in de markt zodra haar tequila gelanceerd werd.”

