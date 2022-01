Kelly Rizzo, weduwe van Bob Saget, post voor het eerst sinds zijn overlijden

CelebritiesKelly Rizzo (42), de weduwe van acteur Bob Saget, spreekt voor het eerst over haar overleden echtgenoot nadat hij afgelopen vrijdag werd begraven. Rizzo deelde een foto van Saget en haarzelf op haar Instagram-account waarin ze vertelt over haar verlies.

Rizzo deelde een foto op sociale media voor de eerste keer sinds de komiek vorige zondag dood werd aangetroffen in zijn hotelkamer in Florida. Ze plaatste een throwback foto van haarzelf en Saget met een hartverwarmende boodschap erbij.

“Mijn lieve man,” begon Rizzo in het onderschrift. “Na veel reflectie deze week, probeer ik om niet te denken dat ik werd beroofd van tijd. Maar in plaats daarvan te denken: Wat heb ik een geluk gehad dat ik degene mocht zijn die getrouwd is met de meest geweldige man op aarde”, schreef ze.

“Ik was degene die samen met hem deze waanzinnige reis mocht maken en de afgelopen zes jaar in zijn leven mocht zijn. We hadden die tijd om elkaar het gelukkigste te maken dat we ooit zijn geweest en elkaars leven voor altijd te veranderen. Ik mocht degene zijn die van hem hield en hem koesterde. Hij verdient alle liefde. Elk grammetje ervan. Want dat is hoe geweldig Bob was. Hij was liefde. Als je in zijn leven was, wist je dat hij van je hield. Hij miste nooit een kans om het je te vertellen.”

Ze vervolgde:“Het belangrijkste is. Ik heb er geen spijt van. We hielden zo enorm veel van elkaar en vertelden het elkaar 500 keer per dag. Voortdurend. Ik weet hoeveel hij van me hield tot het allerlaatste moment en hij wist hetzelfde. Daar ben ik zo dankbaar voor. Niet iedereen krijgt dat.”

“Bob was een kracht. Ik weet zeker dat ieder van jullie daarbuiten, of je hem kende of niet, ontzag had voor de enorme uitstorting van liefde en eerbetonen voor deze speciale man,” voegde Rizzo eraan toe. “Het was zoals niemand ooit heeft gezien. Ik ben zo dankbaar voor de vriendelijkheid en steun van dierbaren en vreemden. Iedereen houdt van Bob en iedereen wil zeker weten dat het goed met me gaat. En daar ben ik eeuwig dankbaar voor.

“Bob had nog zoveel meer te doen en nog zoveel meer liefde te geven. En naar mijn beste vermogen zal het mijn missie zijn om te delen met de wereld hoe geweldig hij was, en op een kleine manier proberen om zijn boodschap van liefde en lachen te blijven verspreiden. (Nee, je zult mij nooit stand-up zien doen). Ik wil ook blijven delen hoe belangrijk de Scleroderma Research Foundation voor hem was. Ik wil hem gewoon trots maken. En aan zijn meisjes, ik zal van jullie houden met heel mijn hart, altijd. Lieverd, ik hou meer van je dan wat dan ook, voor altijd,” besloot ze.

Rizzo en Saget ontmoetten elkaar in 2015 op sociale media en in 2018 stapten ze in het huwelijksbootje. De ‘Full House’-ster laat zijn vrouw Kelly achter en drie dochters, Aubrey (34), Lara (32) en Jennifer (29) die hij deelt met ex-vrouw Sherri Kramer.

