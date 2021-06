Kelly Osbourne opnieuw bijzonder open over haar alcoholverslaving: “Dronk op mijn eentje volledige flessen leeg”

CelebritiesIn april dit jaar maakte Kelly Osbourne (36) bekend dat ze hervallen was. In een aflevering van de talkshow ‘The Red Table Talk’ vertelt Osbourne nu dat ze pas op het einde van de pandemie opnieuw begonnen is met drinken.

De bal ging aan het rollen nadat Kelly Osbourne een vrouw een glaasje champagne zag drinken aan het zwembad. “De volgende dag had ik zelf twee glazen gedronken. De dag daarna waren het al flessen”, gaf de dochter van Ozzy Osbourne toe in de talkshow. Toen Willow Smith, de host van de talkshow, haar vroeg of ze volledige flessen op haar eentje dronk, knikte Kelly bevestigend. “Ik kon mij gewoon niet inhouden.”

Opnieuw hervallen

Ook in het verleden is Kelly Osbourne steeds open geweest over haar alcoholverslaving. In april liet ze op Instagram aan haar volgers weten dat ze eventjes hervallen was, maar dat ze zichzelf ondertussen wel herpakt had. “Ik ben hervallen en ben er niet trots op”, vertelde Osbourne toen aan haar meer dan twee miljoen volgers. “Ik vertel jullie dit omdat ik eerlijk met jullie wil zijn en omdat ik nooit ofte nimmer tegen jullie wil liegen.”

In een interview met Extra gaf Kelly nog toe dat ze nooit normaal zal zijn. “Ik dacht dat ik iets kon drinken zoals een normaal persoon, maar dat is blijkbaar niet het geval. Ik zal ook nooit normaal kunnen zijn op dat vlak. De dochter van Ozzy Osbourne probeert inderdaad al jaren om komaf te maken met haar alcoholverslaving. In 2017 zou ze voor het eerst stappen ondernomen hebben en in 2018 kondigde ze aan dat ze al een jaar geen alcohol meer gedronken had. “Een van de moeilijkste jaren uit mijn leven”, klonk het toen.

LEES OOK: