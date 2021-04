Kelly Osbourne na vier jaar hervallen: “Ik ben hier niet trots op”

“Dit is best moeilijk voor me om over te praten", begint Kelly Osbourne haar boodschap op Instagram. “Maar ik heb jullie altijd beloofd dat ik eerlijk zou zijn over hoe het met me gaat, en hoe het met mijn nuchterheid staat." Waarna een openhartige boodschap volgt: “Ik ben hervallen. Ik ben er niet trots op, maar ik ben ondertussen weer op het juiste pad. Ik zal binnenkort een podcast opnemen waarin ik iedereen vertel wat er gebeurd is. Ik wilde jullie gewoon laten weten dat ik vandaag weer nuchter ben, en hopelijk morgen weer. Ik neem het echt dag per dag.”

“Ik wilde jullie de waarheid vertellen, want ik wil nooit tegen jullie liegen. Bedankt voor jullie steun en liefde. Jullie horen snel weer van me." De dochter van Sharon en Ozzy Osbourne is altijd erg open geweest over haar worsteling met drank en drugs. In 2018 vierde ze haar eerste jaar nuchter. In een podcast gaf ze vorig jaar bovendien toe dat ze nooit verwacht had dat ze de leeftijd 35 zou halen ‘want veel van mijn vrienden haalden het niet’. “Ik ging nooit echt slapen, ik viel gewoon flauw als gevolg van wat ik gedronken of genomen had. Ik weet niet precies hoe lang ik dat gedaan heb." En ze vertelde ook over het moment waarop ze besloot om hulp te gaan halen: “Ik was al drie jaar niet naar de winkel geweest, of iets anders dat zo normaal is. Ik dacht: ‘Ik wil zo niet meer leven.' Ik besefte dat ik het niet ging halen. Als ik zo verder zou gaan, zou ik sterven."