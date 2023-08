Kelly Clarkson zingt samen met dochtertje duet tijdens optreden: “Oh mijn God, ik ben zo bang!”

Rechter: civiele zaak die‘Rust’-crewleden tegen Alec Baldwin aanspannen mag doorgaan

Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico heeft woensdag bepaald dat een civiele zaak tegen acteur Alec Baldwin en de producenten van de film ‘Rust’ door mag gaan. Op de set van die film kwam oktober 2021 Halyna Hutchins om het leven, nadat Baldwin tijdens het repeteren met een revolver op haar schoot, waarvan de acteur meende dat die ongeladen was.