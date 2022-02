Kelly Clarkson wil haar naam veranderen: “Is meer een weerspiegeling van wie ik écht ben”

CelebritiesKelly Clarkson (39) heeft volgens Us Weekly een verzoek ingediend om wettelijk haar naam te laten veranderen in Kelly Brianne. Volgens de zangeres zou de nieuwe naam “meer een weerspiegeling” zijn van wie ze echt is. De naamsverandering komt er nadat de zangeres eerder al haar naam liet wijzigen na haar scheiding van Brandon Blackstock (45).

Volgens rechtbankdocumenten die Us Weekly heeft kunnen inkijken zou de zangeres begin deze week een verzoek hebben ingediend om haar naam te veranderen. In de documenten staat te lezen dat ze “de wens” heeft om door het leven te gaan met haar voornaam en tweede naam omdat “mijn nieuwe naam beter weergeeft wie ik ben.” Een hoorzitting over het verzoek staat gepland op 28 maart. Clarkson heeft momenteel ook haar eigen talkshow, ‘The Kelly Clarkson Show’. Het is nog niet duidelijk of het programma dan ook van naam gaat veranderen.

In juni 2020 vroeg Kelly de scheiding aan van Blackstock na een huwelijk van bijna zeven jaar. De reden daarvoor zouden hun “onverzoenlijke verschillen” zijn geweest. In september 2021 was ze juridisch gezien weer alleenstaand. Toen liet de zangeres de achternaam van haar man vallen en wilde ze “gewoon weer Kelly Clarkson” zijn: “Eigenlijk is het ontzettend raar dat vrouwen hun naam opgeven zodra ze trouwen, want daarmee geven ze hun identiteit ook een beetje weg. Dat doe ik dus niet meer”, vertelde ze toen.

De zangeres, die samen met Blackstock de voogdij deelt over hun twee kinderen, vertelde afgelopen herfst dat zij en Blackstock “veel hulp hebben gehad wat betreft therapeuten of kinderpsychologen” voor hun kinderen omdat ze het goed willen doen: “Ik weet dat het met mij en Brandon moeilijk is, omdat we op verschillende plaatsen zijn”, vertelde ze over de moeilijkheden van het co-ouderschap. “We zijn het allebei wel eens over de echt belangrijke dingen, maar het is moeilijk als je niet altijd samen bent.”

