Keanu Reeves sprong 19 keer van een gebouw voor ‘The Matrix’

De scène is niet digitaal gemaakt en bewerkt, maar is dus echt zoals je het ziet, “omdat Lana Wachowski de regisseur is, het ‘The Matrix’ is, en je gebruik wil maken van natuurlijk licht”, aldus Reeves in The Late Show. Volgens hem was het geweldig om te doen: “Na de eerste keer denk je niet meer aan de angst. Je moet het niet blokkeren, maar ermee omgaan. Het absorberen en er gewoon zijn en doen. En dat is wat we deden.”