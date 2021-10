Katy Perry over het moederschap: “Het is hetzelfde als het popsterrenleven, je borsten hangen er altijd uit”

CelebritiesDe Amerikaanse zangeres Katy Perry (37) was gisteren te gast bij ‘The Ellen DeGeneres Show’ en daar vertelde ze enkele opmerkelijke anekdotes over haar nieuwe leven als moeder. Ze vergelijkt het moederschap met het popsterrenleven en zegt dat er eigenlijk niet zoveel verschillen zijn. Katy verwelkomde een een jaar geleden haar eerste kind, dochtertje Daisy Dove, samen met acteur Orlando Bloom (44).

“Nu ik moeder ben, is mijn leven totaal anders. En toch besefte ik dat het eigenlijk een beetje hetzelfde is als een popster zijn: je bent de hele nacht op, je hebt meestal een of andere fles in je hand, er ligt braaksel op de vloer, en je borsten hangen er altijd uit”, zegt Perry al lachend.

(Lees verder onder de video)

Onvoorwaardelijke liefde

Vorige maand nog vertelde Perry aan Variety over de veranderingen in haar leven nu ze moeder is geworden en hoe ze dankzij haar baby de ware betekenis van ‘onvoorwaardelijke liefde’ leerde kennen: “De eerste zes weken als nieuwe moeder zijn verwarrend, het is gewoon de grootste levensverandering ooit”, legde ze uit. “Je bent verantwoordelijk voor het welzijn van iemand die niet eens haar hoofd omhoog kan houden. Het is een echte verschuiving qua mentaliteit, je bent zelf niet meer nummer één op je prioriteitenlijst. Maar dat is net het allerbeste.”

De zangeres vervolgt: “Ik heb nooit echt geweten wat onvoorwaardelijke liefde is. Uiteraard heeft mijn moeder dat voor mij, maar ik heb nooit echt beseft wat het was totdat ik zelf mijn kind kreeg”, voegde Perry eraan toe. “En dat was gewoon een heel ander niveau. Ik denk dat ik door de ogen van een kind kijk nu, het is geweldig om zelfs als je diep in de dertig bent nog met kinderen te kunnen omgaan.”

