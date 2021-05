Katy Perry: “Ik vond alles waar ik ooit naar zocht toen ik mama van Daisy werd”

Vorige maand sprak Katy Perry nog over haar ervaring als mama in een gesprek met Bloom’s ex-vrouw Miranda Kerr. “Mama zijn is de beste job die er is. Het geeft de meeste voldoening”, zei Perry. “Er is geen gevoel zoals het gevoel toen ik mijn dochter kreeg. Dat is alle liefde waar ik ooit naar op zoek naar was.”