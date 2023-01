Katy Perry heeft samenwerking met Billie Eilish afgewezen: “Ik vond haar te saai”

Celebrities Kylie Jenner deelt eindelijk eerste foto’s en naam van zoontje

Het is al van februari vorig jaar geleden dat Kylie Jenner (25) mama geworden is van haar tweede kindje. Het werd een zoontje genaamd Wolf. Een maand later liet de realityster echter weten dat ze alsnog voor een andere naam gekozen had. De nieuwe naam van de jongen bleef al die maanden geheim, maar ondertussen is het moment van de waarheid dus eindelijk aangebroken.

22 januari