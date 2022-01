Katy Perry brengt eigen non alcoholische aperitieven uit

In een interview met People over de nieuwe drankjes, die sinds 6 januarie offcieel in de winkel liggen, legt Perry uit waarom ze de drankjes alcoholvrij heeft gemaakt. “Nou, ik ben 37, dus ik kan zeker niet drinken zoals ik in mijn twintiger jaren deed,” zegt ze met een lach. “Op een doordeweekse dag ben ik al helemaal van mijn melk met een paar alcoholische drankjes. Dus ik vind het goed om me door de week een beetje in te houden en dan in het weekend of als ik met vrienden ga eten wel iets meer te drinken,” vervolgt Perry. “Maar het gaat echt om het evenwicht.”