Katy Perry bezorgt feestvierders ‘late night snack’ door pizza te gooien tijdens concert

Harry Styles sluit megadeal met Marvel: "100 miljoen dollar voor vijf films"

Hij was al heel kort te zien in superheldenfilm ‘The Eternals’, maar Harry Styles (28) zal in de toekomst wel vaker in Marvel-films duiken. Volgens ‘The Sun’ heeft de zanger en acteur een deal gesloten voor maar liefst vijf nieuwe films. Verwacht wordt dat dat behoorlijk wat geld in het laatje zal brengen.

30 juli