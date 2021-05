Katie Holmes en Emilio Vitolo Jr. zijn na een relatie van acht maanden uit elkaar

Katie Holmes en Emilio Vitolo Jr., een bekende chef, waren nog maar zo’n acht maanden samen. Vermoedelijk hadden de twee het te druk voor een relatie en is de vonk zo weer overgeslagen. “Katie en Emilio hadden een hele leuke tijd samen, maar het is gewoon niet gelukt”, aldus een bron. “Haar focus ligt bij het moederschap en haar toekomstige projecten.”

Geen verrassing

In het verleden had Katie Holmes ook al een relatie met Jamie Foxx en Tom Cruise. Met Foxx had ze zes jaar lang een relatie, maar de twee gingen in augustus 2019 uit elkaar. Met Cruise was ze dan weer getrouwd van 2006 tot en met 2012. Hij is ook de vader van haar tienerdochter Suri.