Katherine Heigl over ‘Grey’s Anatomy’: “Ik heb dingen gezegd die niet zo leuk waren, maar al snel noemden ze mij ondankbaar, moeilijk en onprofessioneel”

CelebritiesKatherine Heigl (42) speelde van 2005 tot 2010 de rol van Izzie Stevens in ‘Grey’s Anatomy’, maar ondanks het feit dat de actrice vijf jaar meespeelde in de populaire serie heeft ze toch een haat-liefdeverhouding met het programma. “Al snel noemden ze mij ondankbaar, moeilijk en onprofessioneel”, aldus Heigl in een interview met The Washington Post.

In het zeventiende seizoen van ‘Grey’s Anatomy’, waar er al een aantal afleveringen van werden uitgezonden in de Verenigde Staten, maakten een aantal oude bekenden een comeback. Denk bijvoorbeeld maar aan Patrick Dempsey (55) die we allemaal kennen als de knappe McDreamy. Daarnaast kwam ook T.R. Knight (47), die de rol van George speelt, heel even in beeld. Fans van de serie vragen zich dan ook af welke andere personages ze dit seizoen nog allemaal mogen verwachten.

Katherine Heigl, die van 2005 tot 2010 de rol van Izzie Stevens speelde, heeft er alvast gemengde gevoelens over. In een interview dat dateert van 2019 zei ze tegen Entertainment Tonight dat het aanvoelde als een afleiding, maar dat ze er niet helemaal tegen was. “Het hangt volledig af van het team dat er nu aan het werk is, hoe zij zich erbij voelen en natuurlijk ook de verhaallijn”, aldus Heigl.

Moeilijk om mee samen te werken

De reden dat de actrice zo twijfelt over een mogelijke terugkeer heeft natuurlijk alles te maken met haar ervaringen uit het verleden. Zo zou ze volgens sommige andere professionals moeilijk zijn om mee samen te werken. In een interview met The Washington Post vertelt Katherine Heigl dat het haar ontzettend kwaad maakt als ze terugblikt op deze periode uit haar carrière. “Ik heb misschien een aantal zaken gezegd die niet zo leuk waren, maar al snel noemden ze mij ondankbaar, moeilijk en onprofessioneel. Wat is jouw definitie van moeilijk? Iemand met een mening waar je het niet eens mee bent? Nu ik 42 ben, maakt dit mij zo ontzettend kwaad.”

Dat Katherine Heigl op jonge leeftijd reeds een eigen mening had, was alvast overduidelijk. Toen ze meespeelde in “Grey’s Anatomy” werd ze genomineerd voor de Emmy Awards, maar niet veel later vroeg de actrice om haar nominatie weer in te trekken. “Het materiaal dat ik dit seizoen gekregen heb, is geen nominatie waardig. Ik wil dat organisatie zijn integriteit kan behouden en daarom heb ik besloten om mij terug te trekken”, zei de actrice destijds in een statement.

Ook voor de producers van ‘Grey’s Anatomy’ was Katherine allesbehalve mals. Zo verwijt ze het productieteam dat ze haar zeventien uur op een dag lieten opdraven, terwijl ze zich zogezegd gingen aanpassen aan haar schema. “Ze vertelden mij gewoon dat ik moest zwijgen”, vertelde de actrice in haar interview met The Washington Post. In 2016 zou Katherine Heigl wel haar verontschuldigingen hebben aangeboden aan Shonda Rhimes, de bedenker van de serie.

