Katharine Hepburn ging niet naar de begrafenis van haar grote liefde: “Uit respect voor zijn familie, hij was getrouwd”

Andrew Lloyd Webber draagt laatste show van 'The Phantom of the Opera' op aan zijn overleden zoon

Na 35 jaar valt het doek over ‘The Phantom of the Opera’ op Broadway. Op 26 januari 1988 was de musical voor het eerst te zien in het prestigieuze theater in New York. De Britse componist Andrew Lloyd Webber (75) nam zondag onder luid applaus afscheid van zijn musical. Hij droeg de laatste show op aan zijn zoon Nicholas Webber (43), die in maart overleed aan de gevolgen van maagkanker.