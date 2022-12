Kate Winslet recycleert zeven jaar oude jurk voor première van ‘Avatar: The Way of Water’

De ‘Titanic’-ster koos voor een jurk van Badgley Mischka, die bovendien ook nog eens spotgoedkoop is in vergelijking met bepaalde designerjurken.Het kledingstuk wordt namelijk al online verkocht voor 179 dollar (ongeveer 170 euro). Het is wel niet de eerste keer dat Kate Winslet in de desbetreffende jurk gefotografeerd wordt. De Amerikaanse actrice droeg de jurk ook al eens naar de première van ‘The Dressmaker’ in 2015.

In 2020 vertelde Winslet al in een interview met ‘Vanity Fair’ dat het stresserend is om films te promoten op de rode loper. Daarnaast liet de actrice toen ook al uitschijnen dat ze van plan was om in de toekomst vaker jurken te recycleren. “De jurken, de stress, het passen van de jurken… het geeft mij allemaal veel stress. Ik weet hoe dit klinkt, maar voor mij is het echt stresserend.” De ‘Avatar: The Way of Water’ gaf verder nog aan dat ze het niet leuk vindt om een jurk te dragen op de rode loper om deze vervolgens nooit meer aan te trekken. “Dat is gewoon geldverspilling”, aldus Winslet. “Getalenteerde ontwerpers maken zo’n prachtige jurken en dan draag je ze maar één keer… Ik heb besloten dat ik vaker dezelfde jurk ga dragen. Ze zullen dan wel wat aangepast moeten worden, maar dat is dan maar zo.”