Kate Winslet over die gênante seksscène met Leonardo DiCaprio: “En dat onder de neus van mijn man”

CelebritiesDe hand op het aangedampte raam, wie kent deze seksscène niet uit ‘Titanic’? Maar het was niet deze scène tussen Kate Winslet (47) en Leonardo DiCaprio (48) die hen het meest ongemakkelijk deed voelen. Ook in de film ‘Revolutionary Road’ moesten de twee acteurs de lakens delen. En dat terwijl de man van Kate erop stond te kijken... “Het was héél raar.”

Om het 25-jarig jubileum van de film ‘Titanic’ te vieren, vertelde Kate Winslet meer over haar samenwerking met Leonardo DiCaprio. De twee onderhouden sindsdien een hechte vriendschap. “Het is één van de zeldzaamste vriendschappen in Hollywood die ik heb en ik ben daar zo dankbaar voor”, zegt de actrice. En die band hielp bij sommige pittige samenwerkingen met Leo die erna volgden.

Zo doet Kate uit de doeken dat een specifieke scène in ‘Revolutionary Road’ - een film uit 2008 waarin zij en Leonardo DiCaprio de hoofdrol spelen als April en Frank - best gênant was voor haar. De film werd geregisseerd door haar toenmalige man Sam Mendes, met wie ze zeven jaar gehuwd was. En hij stond dus tijdens de opname mee te kijken op de stomige seksscène tussen Kate en Leo. “Ik dacht echt: ok, daar staat mijn echtgenoot. Dit is heel raar”, vertelt Winslet.

Maar het beïnvloedde haar professionaliteit volgens co-ster Leonardo helemaal niet. “Kate was dé seksscène-professional”, zei de ‘Wolf of Wall Street’-ster ooit in een interview. “We voelen ons heel comfortabel bij elkaar en dat brengt onze acteerprestaties alleen maar naar een hoger niveau.” Kate won dan ook de Golden Globe voor haar vertolking van April in ‘Revolutionary Road’.

KIJK. Kate Winslet over hoe gepest ze zich voelde door alle commentaar over haar lichaam in ‘Titanic’

LEES OOK