Kate Winslet ontpopt zich tot intimiteitscoach en kruipt in kofferbak om seksscène te leiden

Kate Winslet onthulde in de podcast ‘How I Found My Voice’ met Samira Ahmed dat ze zich verstopte in de kofferbak van een auto om haar jongere tegenspeelster, Angourie Rice, te coachen tijdens een seksscène. “Ik wist dat ze zich beter zou voelen als ze die ene persoon had die haar hand op kon steken en kon zeggen: ‘Eigenlijk moeten we nu stoppen, voelt iedereen zich goed?’”, vertelt Kate in de podcast. Voor de aankomende HBO-serie ‘Mare Of Easttown’ werd geen intimiteitscoach ingehuurd omdat de acteurs aangekleed blijven, maar ook dan kunnen de personages zich wel eens ongemakkelijk voelen.

De Oscar-winnares vertelt dat ze wenste dat intimiteitscoördinatoren in het verleden meer ingezet waren geweest op filmsets. Voornamelijk voor haar vertolking van Mary Anning in de film ‘Ammonite’. Daarin heeft de actrice een liefdesrelatie met tegenspeelster Saoirse Ronan (26), die Charlotte Murchison neerzet. “Het is interessant dat we die niet hadden in ‘Ammonite’ en ik denk dat dat deels komt omdat het 2019 was op het moment dat we de film maakten. Intimiteitscoaches waren nog maar net ‘een ding’ aan het worden, ze waren nog geen wettelijke vereiste op filmsets. Daarnaast was ‘Ammonite’ echt een zeer low-budgetfilm, we hadden geen stand-ins en we hadden zelfs nauwelijks een lunchpakket. Maar Saoirse en ik voelden ons vrij zeker in wat we wilden doen met de personages in die intieme scènes. Ik denk dat wij tweeën samen voor elkaar zorgden, waardoor we ons een beetje beter voelden.”