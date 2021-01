Kate Winslet: “Ik voelde me gepest door de Britse pers na ‘Titanic’”

Amper 22 jaar oud was Kate Winslet toen ‘Titanic’ uitkwam. Een instant succes, die van haar en haar tegenspeler Leonardo DiCaprio grote sterren maakte. Met ook negatieve gevolgen. “Het was van de ene dag op de andere een wereld van verschil”, legt de actrice uit. “Ik kreeg erg veel kritiek en ook m’n lichaam werd onder de loep genomen. De Britse pers was eigenlijk heel onvriendelijk over me. Ik voelde me gepest, als ik eerlijk ben. Ik herinner me dat ik dacht: ‘Oké, dit is verschrikkelijk, en ik hoop dat het voorbij gaat.’ En dat deed het ook. Maar het deed me ook beseffen dat als dat was hoe beroemdheid aanvoelde, ik daar helemaal niet klaar voor was."