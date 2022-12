Kate Winslet helpt Brits gezin met torenhoge energierekening

Celebrities “Wat is er met zijn gezicht gebeurd?”: fans bezorgd om ‘onherken­ba­re’ Simon Cowell

Simon Cowell (63) is volop onderwerp van gesprek op de sociale media. De ‘Britain’s Got Talent’-bedenker deelde deze week een promofilmpje via Twitter, maar kreeg meteen heel wat opmerkingen en vragen over zijn uiterlijk te verwerken. “Wat heb jij met je gezicht gedaan?”, klinkt het meermaals in de commentaren.

