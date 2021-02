Kate Winslet heeft spijt van samenwerking met Woody Allen en Roman Polanski

Celebrities Na enkele cryptische posts: fans zijn ervan overtuigd dat Britney Spears straks zelf haar verhaal zal doen

19 februari ‘Framing Britney Spears’ was gisterenavond bij ons te zien op televisie, maar over de controversiële documentaire is het laatste woord duidelijk nog niet gezegd. Vandaag deelde de 39-jarige zangeres enkele cryptische posts op haar Instagramaccount waardoor fans ervan overtuigd zijn dat Britney binnenkort zelf haar verhaal zal doen.