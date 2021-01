Kate Winslet blikte controversiële seksscène in met Saoirse Ronan: “Nooit gedacht dat ik nog naakt zou gaan op mijn 43ste”

CelebritiesKate Winslet (45) treedt uit haar comfortzone in de nieuwe film ‘Ammonite’, waarin ze samen met de Ierse actrice Saoirse Ronan een lesbisch koppel vormt. Voor het eerst in lange tijd ging ze namelijk nog eens naakt op het grote scherm. “Maar ik voelde me er goed bij!”

Hoewel de opnames een uitdaging waren, ontkent ze dat het om een controversiële scène gaat. “Ik snap niet dat mensen het zo noemen. Blijkbaar is er nog altijd een dubbele standaard als het aankomt op het tonen van heteroseksuele en homoseksuele romances. Ik vind die intieme scène een prachtig moment in de film. Je zou toch ook niet zeggen ‘de heterosekuele romance in ‘Titanic’’? Waarom moeten we het dan constant specifiek hebben over de homoseksuele romances in films? Volgens mij kunnen we die over de hele lijn ook gewoon ‘romances’ noemen. En daar is niets controversieels aan.”

In ‘Ammonite’ speelt Winslet de hoofdrol van Mary Anning, een paleontoloog uit de jaren 1820. Zij krijgt een liefdesrelatie met ene Charlotte, gespeeld door Saoirse Ronan. “Die seksscène was heel gedetailleerd en expliciet”, aldus Kate. “We hadden het er op voorhand vaak over: hoe gaan we dit in hemelsnaam acteren? Dat is onmogelijk! We hebben er ons hoofd over gebroken, en uiteindelijk hebben we de regisseur verteld dat we de scène zélf zouden choreograferen. Dat was comfortabeler voor alle betrokken partijen. Plus, wij zijn twee vrouwen, dus we weten perfect wat vrouwen écht willen in bed. Ik denk dat we het heel realistisch doen overkomen.”

“Voor mij, op mijn leeftijd, was het eigenlijk een openbaring", lacht ze. “Ik weet nog heel goed dat ik zei: kijk eens aan, hier ben ik dan op mijn 43ste - want zo oud was ik tijdens de opnames - naaktscènes aan het inblikken. Ik dacht écht dat ik nooit meer naakt zou gaan op mijn leeftijd. Zo zie je maar. Het voelde heel goed, ook al is Saoirse 19 jaar jonger dan ik en ziet haar lichaam er heel anders uit. Het was fijn om te beseffen dat ik dat nog in me had.”

‘Ammonite’ zou normaal gezien eind vorig jaar in de zalen spelen, maar vanwege de coronacrisis is het nog even wachten op een officiële releasedatum.

Volledig scherm Kate Winslet en Saoirse Ronan © AP

Volledig scherm Kate Winslet en Saoirse Ronan © Photo News