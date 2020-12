Kate Moss over ontmoeting met Frank Sinatra: “Ik viel flauw”

CelebritiesToen Kate Moss (46) 21 jaar oud was, ontmoette ze de toen 80-jarige zanger Frank Sinatra op z'n verjaardagsfeestje. Een memorabele ontmoeting, vertelt ze in The Sun.

Kate woonde het feestje bij met haar toenmalige vriendje, Johnny Depp. “Ik zat neer om een sigaret te roken, en hij zag me", herinnert het model haar ontmoeting met Frank Sinatra. “Hij kwam recht op me en zorgde ervoor dat z'n security om me heen kwam staan, zodat Johnny niet bij me kon komen. We zijn dus omcirkeld en hij zegt: ‘Hoe gaat het met je, little lady?’ En ik antwoordde: ‘Gelukkige verjaardag, Frank!’, waarna hij me op de lippen kuste. Daarna gaf hij me een sigaret zonder filter."

Een memorabele ontmoeting, geeft Kate toe. “Ik ben nog nooit zo starstruck geweest ... en toen viel ik flauw! Ik was echt licht in het hoofd na die ontmoeting. Hij was geweldig."

Kate had nog wel meer beroemde vrienden, zegt ze in het interview. David Bowie bijvoorbeeld. “Ik was vijf uur lang bij hem", zegt ze. “We hadden de dag ervoor een fotoshoot gedaan. Hij was zo geweldig en leuk. En daarna bleven we gewoon contact houden. Hij stuurde me berichtjes: ‘Hoe gaat het met je? Gedraag je je wat?’ En ook op m’n verjaardag stuurde hij iets. Het was geweldig om te weten dat hij aan me dacht. Nu heb ik het gevoel dat hij mijn beschermengel is."

Bowie overleed in 2016. Frank Sinatra stierf in 1998.

Lees ook: