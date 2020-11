Kate Moss ontkent geruchten over verloving: “Ik had gewoon een lege vinger”

CelebritiesStapt het Britse topmodel Kate Moss (46) binnenkort in het huwelijksbootje met haar vriend, graaf Nikolai von Bismarck (33)? Het was een vraag die op ieders lippen lag sinds het topmodel gezien werd met een diamanten ring rond haar linkerringvinger. Maar volgens Kate is er helemaal niets aan de hand.

“Oh nee, ik ben niet verloofd”, ontkende Kate de geruchten in een interview met The Telegraph. “Ik heb gewoon een toegewijde relatie.” Maar vanwaar dan die ring? “Nadat je getrouwd bent geweest, voelt die vinger een beetje leeg aan”, verklaarde het topmodel, die vijf jaar lang getrouwd was met muzikant Jamie Hince. “De ring is een geschenk (van Nikolai) dat zegt: ‘Ik ga uit met je en ik heb een hele lege vinger, dus geef me een ring’”, lachte Kate. Veel moeite moest ze in ieder geval niet doen om haar geliefde te overtuigen: “Ik vind het leuk om samen met Nikolai juwelen te gaan shoppen, hij vindt het ook leuk. Ik denk dat sommige mannen evenveel plezier halen uit het geven van juwelen, als wanneer wij ze krijgen.”

Kate is al zo'n vijf jaar samen met Nikolai, een dertien jaar jongere fotograaf. Verloofd zijn ze (nog) niet, maar een huwelijk staat wel degelijk op de planning. Dat vertelden verschillende bronnen vorig jaar nog. “Hun relatie gaat geweldig, en ze hebben al gepraat over trouwen. Nikolai heeft enkele vrienden in vertrouwen genomen en laten weten dat hij het goed wil aanpakken, met een traditioneel aanzoek en een huwelijk in de kerk. Hij is een ouderwetse jongen en dolverliefd op Kate, dus wil hij de volgende stap zetten. Ze praten al lang over een huwelijk, en nu ze allebei een nuchter en gezond leven leiden, wordt dat steeds meer realiteit."

Voormalig feestbeest Kate en haar vriend zegden namelijk de alcohol vaarwel, tot groot genoegen van zijn moeder Debi. “Zij had haar bedenkingen gezien het wilde imago van Kate, maar dat is niet langer een probleem. Ze heeft al zo'n twee jaar niet meer gedronken, en dat is erg indrukwekkend. Ze is daardoor bovendien veel socialer en vriendelijker geworden.”

Lees ook: