Kate Moss en Johnny Depp al feestend gespot na concert van Jeff Beck in Londen

Amper twee dagen na het einde van de slotpleidooien maakte Johnny Depp alweer zijn opwachting op het podium. Tijdens een optreden van zijn goede vriend Jeff Beck in Sheffield verscheen de Amerikaanse acteur er plots op de planken. Op maandag deed Depp nog eens hetzelfde, maar dan wel in de Royal Albert Hall in Londen.

Naast Johnny Depp was er nog een bekend gezicht aanwezig tijdens het concert van Jeff Beck in Londen. Ook het Britse supermodel Kate Moss was van de partij. Op donderdag werd het model nog opgeroepen in het monsterproces tussen Johnny Depp en Amber Heard. Enkele dagen later stak ze Depp opnieuw een hart onder de riem door hem aan te moedigen vanuit het publiek. De Amerikaanse acteur heeft tijdens het concert van zijn goede vriend namelijk ook zelf enkele covers gebracht. Het Britse model kreeg later op de avond ook nog het gezelschap van Sharon Osbourne (69). Na afloop van het concert zouden Kate Moss en Johnny Depp backstage nog een feestje gebouwd hebben. Op het einde van het avond ging het Britse supermodel wel alleen naar huis.