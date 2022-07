Kate Moss blikt terug op haar getuigenis in rechtszaak tegen Johnny Depp: “Ik moest de waarheid vertellen”

In een interview op BBC Radio 4 vertelde het 48-jarige topmodel voor het eerst over haar beslissing om een verklaring af te leggen. Depp had Heard aangeklaagd wegens smaad vanwege een artikel dat ze in 2018 had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. "Ik moest de waarheid vertellen", zei Moss, die tussen 1994 en 1998 een relatie had met Depp, tegen presentator Lauren Laverne. "Ik weet wat waar is over Johnny. Ik weet dat hij me nooit van de trap heeft geduwd."

Hulp

Moss legde in mei via een videoverbinding een korte verklaring af in de rechtszaal in Virginia. Daarin ging ze onder meer in op het gerucht dat Depp haar tijdens hun relatie van de trap had geduwd, zoals Heard beweerde. "Hij heeft me nooit geduwd, geschopt of van een trap gegooid", zei ze toen over een incident in een resort op Jamaica. Depp zou haar juist te hulp zijn geschoten toen ze was gevallen. "Toen ik de kamer verliet, had het geregend en gleed ik van de trap. Ik bezeerde mijn rug en ik schreeuwde omdat ik niet wist wat er was gebeurd. Depp rende naar me toe om te helpen, droeg me naar mijn kamer en zorgde voor medische hulp.”

Begin juni eindigde de rechtszaak in het voordeel van Depp. De jury in Virginia oordeelde dat voldoende is bewezen dat er sprake was van smaad. Heard moest Depp miljoenen dollars aan schadevergoeding betalen. De actrice, die een tegeneis had ingediend, kreeg een bedrag van 2 miljoen dollar van haar ex. Beiden zijn in hoger beroep gegaan.

Trauma

In hetzelfde interview blikte Moss trouwens ook terug op het begin van haar modellencarrière. Zo vertelde ze over een verschrikkelijke ervaring die ze meemaakte als vijftienjarige, tijdens een fotoshoot voor een catalogus. “Ze vroegen of ik m’n beha kon uitdoen. Ik was toen erg verlegen over mijn lichaam en ik voelde dat er iets mis was. Dus ik pakte mijn spullen en rende weg.”

Volledig scherm Kate Moss en Johnny Depp ten tijde van hun relatie. © AP

