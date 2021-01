Kate Hudson wil meer tijd doorbrengen met halfbroers en -zussen: “Ik denk vaak aan hen”

“Weet je waar ik recent veel aan denk?” vraagt Kate Hudson in de podcast aan haar broer Oliver. “Aan papa. Ik denk vaak aan onze zussen en broers waar we geen tijd mee doorbrengen. We hebben er vier en we zien hen nooit. We praten zo vaak over de relatie tussen broers en zussen: goede relaties of verstoorde relaties”, vervolgt de actrice. “We zitten hier alsof we de beste familie ooit hebben, alsof we geweldig zijn. Maar we hebben het nooit over het feit dat we nog vier broers en zussen hebben. Daarom denk ik tegenwoordig vaak aan de Hudsons. Ik denk dat het belangrijk is dat we contact opnemen met hen allemaal en opnieuw een band creëeren. Zeker nu we allemaal ouder worden”, besluit Kate.