Kate Hudson en Gwyneth Paltrow bespreken hun beste én slechtste filmkussen: “Er liep snot over z'n hele gezicht”

Van passionele kus met John Mayer tot klappen van Black Eyed Peas: blogger Perez Hilton deelt geheimen van sterren in biografie

8 oktober Al vijftien jaar lang maakt Perez Hilton (42) celebrities met de grond gelijk op z’n gelijknamige blog. In z'n biografie ‘TMI: My Life In Scandal’ gaat hij verder op hetzelfde elan en onthult hij enkele nieuwe “geheimpjes” over sterren als Lady Gaga (34) en singer-songwriter John Mayer (42). Daarnaast vertelt hij ook over z’n moeilijke jeugd en toont hij spijt voor sommige artikels. “Ik had Ariana Grande niet zo mogen pesten.”